Petróleo fecha em alta com perspectiva de manutenção da produção da Opep+

Os preços do petróleo fecharam em alta, nesta terça-feira (3), após relatos na imprensa sobre a possibilidade de um novo adiamento do aumento da produção da Opep+ a fim de combater um possível desequilíbrio entre oferta e demanda em 2025.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro teve alta de 2,52%, fechando em 73,62 dólares. Já o barril de West Texas Intermediate (WTI) para janeiro subiu 2,70%, a 69,94 dólares.

"Parece que teremos um acordo que nos levará até o fim do trimestre", o primeiro do próximo ano, afirmou Phil Flynn, do Price Futures Group. "Isso claramente sustentou o mercado".