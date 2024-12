No EUA, canal ABC doará US$ 15 mi à biblioteca presidencial de Trump para por fim a processo

O canal de notícias ABC News concordou em pagar US$ 15 milhões à biblioteca presidencial de Donald Trump para por fim a um processo movido pelo presidente eleito dos Estados Unidos. A ação diz respeito a uma afirmação imprecisa feita no ar pelo âncora George Stephanopoulos, da emissora, de que o presidente eleito foi considerado civilmente responsável por estuprar a jornalista E. Jean Carroll.

A ABC vai publicar também uma nota em seu site declarando arrependimento pela alegação, feita em 10 de março no programa This Week, segundo o texto do acordo tornado público neste sábado, 14.

A ABC pagará ainda US$ 1 milhão em honorários advocatícios ao advogado de Trump como parte do acordo.

O âncora afirmou durante uma entrevista com a deputada republicana Nancy Mace que Trump havia sido "considerado responsável por estupro", o que distorceu as sentenças nos dois processos movidos por Carroll contra o presidente eleito.

No ano passado, Trump foi considerado responsável por agredir sexualmente e difamar Carroll e foi condenado a pagar a ela US$ 5 milhões. Em janeiro, ele foi considerado responsável por outras alegações de difamação e condenado a pagar a Carroll US$ 83,3 milhões. Trump está apelando de ambas as decisões.