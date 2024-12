Miguel Bonnefoy, o escritor franco-venezuelano que narra a América Latina em francês

O escritor Miguel Bonnefoy, vencedor do prêmio Femina 2024 por seu romance "O Sonho do Jaguar" é há anos protagonista de uma aventura singular na literatura francesa: narrar a exuberância da América Latina na língua de Descartes.

"Escrevo diretamente em francês porque estudei em liceus franceses no exterior. Mas o espanhol é a minha língua materna e tenho grandes esperanças de um dia poder publicar diretamente em espanhol", conta o romancista franco-venezuelano em entrevista à AFP.

Desde que publicou o seu primeiro conto em 2009 ("La maison et le voleur"), Bonnefoy tem vencido prêmios literários na França para cada uma de suas obras. Sua mais recente criação faturou o prêmio Femina e o Grand Prix de romance da Academia Francesa.

"O Sonho do Jaguar" é um livro que "estava em seu coração há 20 anos", diz ele: contar a história de sua família a partir da epopeia de seu avô materno, Antonio, abandonado ainda bebê nos degraus de uma igreja em Maracaibo.

Anteriormente, com "Herança", abordou a história de sua ascendência paterna no Chile. Seu pai exilou-se na França depois de ter sido torturado pelo regime de Augusto Pinochet. Já sua mãe era uma diplomata venezuelana.

E com "El viaje de Octavio", narrou o encontro entre um homem analfabeto e uma atriz de Maracaibo que ensina-lhe a ler e a escrever.

- Imerso no idioma -

Miguel Bonnefoy assume este papel de "desertor" de culturas e línguas. "As duas línguas estão muito presentes na minha vida e no meu inconsciente. Sou verdadeiramente um mestiço total", declara.

O autor assume a influência do realismo mágico, de escritores como Gabriel García Márquez e Alejo Carpentier ao construir "O Sonho do Jaguar", um romance que narra, em francês, os cheiros e sabores do Caribe de suas raízes hispânicas.