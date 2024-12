Justiça pede 2 anos de prisão por violência contra torcedores israelenses em Amsterdã

A Promotoria de Amsterdã pediu, nesta quarta-feira (11), dois anos de prisão, sendo seis meses com direito a sursis, para um homem suspeito de ter agredido torcedores israelenses durante atos violentos em novembro que foram classificados como antissemitas em vários países.

Identificado como Sefa Ö. pelo tribunal de Amsterdã, o homem é o segundo de cinco suspeitos, com idades entre 19 e 32 anos, a comparecer perante três juízes nesta quarta-feira. Dois outros se apresentarão na quinta-feira.

Os incidentes ocorreram na noite de 7 para 8 de novembro, após uma partida da Liga Europa entre Ajax e Maccabi Tel Aviv FC, vencida pelo time da casa (5 a 0). Os torcedores do time israelense foram perseguidos e agredidos nas ruas do centro de Amsterdã.

As autoridades informaram que cinco pessoas foram brevemente hospitalizadas em decorrência dos ataques, que os Países Baixos e vários Estados ocidentais consideraram antissemitas.

Em um dos vídeos, é possível ver Sefa Ö. no meio de um grupo que desfere "golpes nas costas" de outras pessoas, de acordo com o procurador-geral. Em outra filmagem, ele é visto chutando um homem no chão em uma rua estreita de Amsterdã.