Itamaraty orienta brasileiros a deixarem a Síria

O Ministério das Relações Exteriores afirma estar " atento ao aumento das hostilidades em regiões da Síria " e recomenda a brasileiros residentes ou de passagem que " se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno à normalidade ".

A quem decida ficar na Síria, o Itamaraty orienta "adotar as indicações de segurança das autoridades locais e não permanecer em áreas de reconhecido risco" (veja íntegra abaixo). Rebeldes sírios tomaram a capital Damasco neste domingo (8) e anunciaram fim do regime de Bashar al-Assad, ditador que esteve à frente do país por 24 anos.