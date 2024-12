França estuda suspender solicitações de asilo de sírios

O governo francês indicou nesta segunda-feira (9) que estuda suspender as solicitações de asilo de cidadãos sírios em curso de resolução, no dia seguinte à queda do governo de Bashar al-Assad na Síria após uma surpreendente ofensiva rebelde.

O anúncio do Ministério do Interior, liderado pelo conservador Bruno Retailleau, contrasta com as declarações feitas horas antes pelo chanceler francês centrista, Jean-Noël Barrot, sobre quando os refugiados poderiam retornar à Síria.