EUA anuncia primeira retirada israelense do Líbano no âmbito de acordo de cessar-fogo

As forças israelenses efetuaram uma primeira retirada de uma cidade no sul do Líbano e foram substituídas pelo Exército libanês, conforme o previsto em um acordo de cessar-fogo, informou, nesta quarta-feira (11), o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

O general Erik Kurilla, chefe do comando, "esteve presente hoje [quarta-feira] no quartel-general de implementação e supervisão durante a primeira retirada em andamento das Forças de Defesa de Israel e a substituição pelas Forças Armadas Libanesas", como parte do acordo de cessar-fogo, disse o Centcom em um comunicado.

Israel avançou com sua campanha no sul do Líbano no final de setembro, depois de quase um ano de fogo trocado na fronteira com o grupo Hezbollah, que iniciou seus disparos em apoio ao Hamas, seu aliado, após o ataque do grupo islamista palestino em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel.