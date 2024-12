Acordo UE-Mercosul beneficiará 'principalmente' a Europa, afirma presidente do Paraguai

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta segunda-feira (9) que o tratado comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul beneficiará "principalmente" a Europa, em um contexto de oposição ao acordo na França e outros países europeus.

"Isto vai trazer benefícios para a Europa, principalmente, e também para a América Latina", declarou Peña em uma entrevista à AFP em Paris, poucas horas antes de uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu.