O ex-presidente Jair Bolsonaro espera que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apoie seu retorno político nas eleições de 2026 no Brasil, apesar do indiciamento por ser o mentor do suposto plano de golpe de Estado que tinha como objetivo a execução do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro concedeu uma entrevista, publicada na quinta-feira (28), ao jornal Wall Street Journal.