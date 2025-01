França expressa "preocupação" por suspensão de programa de checagem da Meta

"A liberdade de expressão, direito fundamental protegido na França e na Europa, não pode ser confundida com um direito à viralidade que autorizaria a difusão de conteúdos não confirmados (inautênticos) que chegariam a milhões de usuários sem filtro nem moderação", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França em um comunicado.

"A França se manterá vigilante para garantir que a Meta e outras plataformas cumpram com suas obrigações de acordo com as legislações europeias, e em particular com a Lei de Serviços Digitais (DSA)", acrescentou o porta-voz.