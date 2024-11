"Pura invenção"

Governo russo nega conversa entre Vladimir Putin e Donald Trump

Informação de que os dois teriam dialogado foi divulgada no domingo pelo jornal americano Washington Post. De acordo com o Kremlin, não há planos concretos sobre uma troca de palavras entre eles no momento

11/11/2024 - 06h47min Atualizada em 11/11/2024 - 07h41min