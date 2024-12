EUA diz ter bombardeado alvos rebeldes huthis no Iêmen

Na madrugada deste sábado, os huthis reivindicaram o disparo de um "míssil balístico hipersônico Palestina 2" contra "um alvo militar do inimigo israelense" no setor de Jaffa, no sul de Tel Aviv.

Os huthis também atacam com frequência embarcações que têm relação, segundo eles, com Israel, Estados Unidos ou Reino Unido no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, apesar dos ataques do exército israelense, às vezes com ajuda das forças britânicas.