O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, de 70 anos, está no poder da nação desde julho deste ano. Ele assumiu o cargo com a promessa de um país menos isolado economicamente, e com um discurso contra os conflitos que assolam o Oriente Médio. No entanto, as decisões finais sobre questões de Estado são tomadas pelo líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.