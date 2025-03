Líderes europeus reforçam apoio à Ucrânia e a mais medidas de segurança após cúpula de Londres

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, organizador da cúpula, classificou a reunião como "um momento único em uma geração para a segurança da Europa". Ao capitanear esforços para a criação de um plano de cessar-fogo da guerra entre Ucrânia e Rússia, ele defendeu que as nações europeias deveriam reforçar suas fronteiras e apoiar a Ucrânia com todo o seu peso. "Cada nação deve contribuir para isso da melhor maneira que puder, trazendo diferentes capacidades e apoio à mesa, mas todos assumindo a responsabilidade de agir, todos aumentando sua própria parcela do fardo", disse.