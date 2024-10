A grande figura política do Irã que promete a vingança pela morte do líder do Hezbollah e que deu aval para que a eleição de Masoud Pezeshkian fosse de fato aceita é o aiatolá Ali Khamenei. Ele é o líder supremo no país do Oriente Médio desde 1989, e quem de fato tem o maior poder sob a nação iraniana.