Estados Unidos

Hackers chineses podem ter invadido celulares de Trump e J.D. Vance

A equipe de campanha do republicano foi informada de que o candidato presidencial e seu vice estavam entre várias pessoas, dentro e fora do governo, cujos números de telefone foram alvos. Não ficou claro se os criminosos conseguiram acesso às mensagens de texto, especialmente as enviadas por canais não criptografados

25/10/2024 - 17h20min Atualizada em 25/10/2024 - 19h41min