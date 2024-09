Novos mercados

Uruguai apoia sugestão da Argentina de flexibilizar possibilidades de acordos comerciais no Mercosul

Os dois países-membros defendem a negociação de tratados comerciais com outras nações ou blocos de forma independente; iniciativa contrasta com a postura histórica do Brasil

04/09/2024 - 18h29min Atualizada em 05/09/2024 - 13h12min