Conflito no Oriente Médio Notícia

Itamaraty confirma morte de segunda vítima brasileira no Líbano

Mirna Raef Nasser, 16 anos, foi atingida por um bombardeio na casa em que vivia com família na região norte do país. Na quarta-feira, outro adolescente do Brasil morreu após um ataque próximo a Beirute, capital do país

27/09/2024 - 16h35min