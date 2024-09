Em Nova York Notícia

Netanyahu diz na ONU que Israel não quer guerra, mas só vai parar se recuperar reféns com vida

No discurso, o primeiro-ministro lembrou da invasão do Hamas em solo israelense em outubro do ano passado. Além disso, condenou a ação do Irã na região, pedindo que a comunidade internacional se una para impedir que o exército iraniano avance em um plano de produzir e utilizar equipamento com potencial nuclear

27/09/2024 - 12h12min Atualizada em 27/09/2024 - 13h30min