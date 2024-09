Conflito no Oriente Médio Notícia

Brasileira de 16 anos morreu em bombardeio no Líbano, afirmam familiares

Caso ainda não foi confirmado pelo Itamaraty. Seria a segunda vítima do país. Na quarta-feira, Ali Kamal Abdallah, 15 anos, foi atingido no Vale do Beqaa, a 30 quilômetros de Beirute

26/09/2024 - 21h15min Atualizada em 26/09/2024 - 21h38min