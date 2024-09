Ataques aéreos realizados pelas Forças Armadas de Israel resultaram na morte de pelo menos 23 sírios em um prédio na cidade libanesa de Younine, conforme reportado pela agência Reuters. Os bombardeios ocorreram na madrugada desta quinta-feira (26), pelo horário de Brasília, e também atingiram cerca de 75 alvos do Hezbollah no Líbano, segundo informações do g1.