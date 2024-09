A OceanGate foi alertada sobre falhas no submersível Titan sob altas pressões em 2018, cinco anos antes da implosão que causou a morte dos cinco ocupantes durante expedição até os destroços do Titanic. A revelação foi feita por David Lochridge, ex-diretor de operações da empresa americana, no segundo dia de audiência da Guarda Costeira dos EUA sobre o incidente. As informações são do g1.