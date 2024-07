Investigação em Bangcoc

Seis turistas são encontrados mortos em quarto de hotel cinco estrelas na Tailândia

Os três homens e as três mulheres vietnamitas e americano-vietnamitas estavam hospedados no Grand Hyatt Erawan, no bairro Ratchaprasong. Fonte da polícia do país fala que caso teria relação com "substância tóxica"

16/07/2024 - 12h06min Atualizada em 17/07/2024 - 11h33min