No sul da Índia, chuvas intensas provocaram deslizamentos de terra que resultaram na morte de pelo menos 60 pessoas, conforme relatório divulgado nesta terça-feira (30). Acredita-se que centenas de pessoas possam estar soterradas. Um temporal atingiu vilas montanhosas no distrito de Wayanad, no Estado de Kerala, e mais chuvas são previstas ao longo do dia.