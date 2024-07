Corrida à Casa Branca Notícia

Confira quem são os cotados para o cargo de vice na chapa de Kamala Harris

De acordo com a imprensa americana, nomes como o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o senador do Arizona, Mark Kelly, e o governador de Kentucky, Andy Beshear, estão entre as opções do Partido Democrata

24/07/2024 - 12h28min