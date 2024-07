Após serem assaltados no Peru, turistas brasileiros andam 25 quilômetros no deserto em busca de ajuda

Os brasileiros Andressa Alexandre, de 27 anos, e Paulo Ricardo da Cruz, de 32 anos, foram assaltados durante um passeio ao Cânion de los Perdidos, no Peru. O casal fazia parte de um grupo de turistas. Ao voltar do passeio e se aproximar do local onde estavam as vans que levaram o grupo, um dos veículos havia sido roubado. O casal contou que agendou o passeio com uma agência de turismo peruana. As informações são do g1.