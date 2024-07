A polícia britânica está em busca de um homem que teria matado com uma besta três mulheres da mesma família na cidade de Bushey, a 34 quilômetros de Londres, no Reino Unido. De acordo com informações do jornal The Guardian, elas seriam filhas e esposa do comentarista esportivo da BBC, John Hunt, que as encontrou feridas ao chegar em casa, na terça-feira (9).