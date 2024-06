Buenos Aires

Justiça argentina inicia julgamento de brasileiro que tentou matar a ex-presidente Cristina Kirchner

Três pessoas são acusadas de participar do atentado em setembro de 2022, quando um homem disparou o gatilho a centímetros do rosto de Cristina, mas a arma acabou não funcionando. Processo pode durar até um ano e contará com mais de 300 testemunhas

26/06/2024 - 08h49min Atualizada em 26/06/2024 - 11h09min