Julian Assange chega à Austrália após saga judicial de 14 anos

Criador do WikiLeaks, acusado de divulgar arquivos confidenciais dos EUA, concordou em se declarar culpado por espionagem em audiência nas Ilhas Marianas do Norte, território norte-americano situado no Pacífico. Hacker estava preso no Reino Unido

26/06/2024 - 08h19min