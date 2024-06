Solução diplomática

Estados Unidos alertam que conflito entre Israel e Hezbollah poderia desencadear guerra regional

Em reunião nesta terça-feira, secretários da Defesa americano e israelense debatem solução para os embates entre os dois países do Oriente Médio. Yoav Gallant está visitando Washington para estreitar os laços com o principal aliado no conflito

25/06/2024 - 12h49min Atualizada em 25/06/2024 - 16h45min