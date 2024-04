O advogado Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves, 51 anos, tornou-se formalmente primeiro-ministro de Portugal nesta terça-feira (2), após sair vencedor das eleições mais acirradas da democracia portuguesa. Ele assume o lugar do socialista António Costa, que estava no poder desde o final de 2015. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.