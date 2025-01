Hulu (Disney) e Fubo selam aliança no streaming e transmissões ao vivo

Disney e FuboTV anunciaram nesta segunda-feira (6) que combinarão os serviços do Hulu, uma plataforma de streaming pertencente à Disney, com a Fubo, um serviço também de streaming focado em esportes.

Segundo o acordo, a Disney se torna "proprietária majoritária" da Fubo, com 70% do pacote acionário, e a atual equipe de gestão da Fubo administrará a nova entidade, que também incluirá as transmissões ao vivo do Hulu, destacou um comunicado conjunto.