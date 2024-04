Dirigentes sindicais e trabalhadores da Argentina declararam greve na quarta-feira (3) e tentaram invadir prédios públicos em protesto contra a demissão em massa de 15 mil servidores decretada pelo governo do presidente Javier Milei no fim de semana. As mobilizações começaram diante do Ministério do Trabalho, em Buenos Aires, e se espalharam por outros edifícios da capital argentina.