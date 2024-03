A brasileira Fernanda Santos e o marido Vicente Barbera, atacados por um grupo de homens na Índia em fevereiro, anunciaram a chegada em um novo país neste domingo (10). O casal, que mantém um perfil no Instagram dedicado para mostrar suas viagens, está no Nepal e compartilhou a novidade com os seguidores em um vídeo.



No anúncio da nova viagem, Fernanda afirma que está seguindo a vida apesar do crime de estupro do qual foi vítima.