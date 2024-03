As aguardadas eleições presidenciais na Venezuela serão realizadas em 28 de julho, dia do aniversário de Hugo Chávez, tendo o presidente Nicolás Maduro como candidato à reeleição e a oposição nas cordas com sua principal pré-candidata inabilitada. A diretoria do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), de viés governista, anunciou nesta terça-feira (5) a data, que foi aprovada por unanimidade.