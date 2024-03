As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini, que passaram 38 dias presas na Alemanha, serão indenizadas pela justiça do país. As duas, que são casadas, haviam sido detidas por supostamente transportar 40 quilos de cocaína nas malas – que não eram delas, como foi comprovado pela Polícia Federal brasileira. Por enquanto, o valor da indenização ainda não foi definido. Mas, conforme a defesa das brasileiras, há previsão de que seja de, pelo menos, R$ 15,3 mil para cada, o equivalente a 75 euros por dia de prisão. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.