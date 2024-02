O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, delineou um plano para o "dia seguinte" em Gaza, marcando a primeira proposta oficial destinada a encerrar o conflito entre Israel e o Hamas. De acordo com o documento apresentado aos membros do gabinete de segurança de Israel na quinta-feira (22), o governo israelense busca reter o controle de segurança sobre todas as terras a oeste do Rio Jordão, abrangendo a Cisjordânia ocupada e Gaza — áreas onde os palestinos aspiram estabelecer sua independência. As informações são dos portais g1 e CNN.