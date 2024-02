O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saiu vitorioso nas primárias democratas no Estado do Michigan nesta terça-feira (27), embora tenha sido alvo de protesto pela sua gestão da guerra na Faixa de Gaza. No Estado, houve pouco suspense sobre os resultados para ambos os partidos: enquanto Biden praticamente não teve adversários para a nomeação democrata, Donald Trump declarou vitória antecipada em uma votação republicana que terminará neste fim de semana.