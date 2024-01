Um tribunal de Hong Kong ordenou nesta segunda-feira (29) a liquidação do endividado grupo imobiliário chinês Evergrande, por considerar que a companhia não apresentou um plano convincente de reestruturação. A decisão da juíza Linda Chan do Alto Tribunal de Hong Kong inicia um processo que inclui a liquidação dos ativos da empresa e substitui os executivos do grupo para tranquilizar os credores.