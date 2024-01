O Ministério das Relações Exteriores monitora a situação envolvendo o brasileiro Thiago Allan Freitas, de 38 anos, que teria sido sequestrado por criminosos em Guayaquil, no Equador, na terça-feira (9). Thiago é natural de São Paulo e mora no Equador há três anos onde tem uma empresa que faz churrasco brasileiro. As informações são do g1.