O conselheiro da Embaixada do Brasil no Equador, Afonso Nery, confirmou o sequestro de um brasileiro na cidade de Guayaquil, em entrevista ao programa Timeline. Segundo Nery, o brasileiro, Thiago Allan Freitas, 38 anos, é casado com uma equatoriana e tem negócios em Guayaquil. Ele é proprietário de uma churrascaria brasileira.