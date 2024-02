O presidente da Argentina, Javier Milei, entregou no dia 27 de dezembro um conjunto de medidas ao Congresso. O projeto, denominado Lei de Bases e Pontos para Liberdade dos Argentinos ou "Lei Ômnibus", conta com 664 artigos distribuídos por 351 páginas propõe "estado de emergência" até o final de 2024 e mudanças nas legislações eleitoral, penal, além de permitir a privatização das empresas públicas, entre outras medidas. Esse projeto se soma às mais de 300 medidas enviadas ao Congresso por Milei pouco antes do Natal por meio de um decreto.