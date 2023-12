As tradicionais luzes, enfeites e a conhecida árvore de Natal da Praça da Manjedoura em Belém, na atual Cisjordânia, onde, segundo a Bíblia, Jesus nasceu, deram lugar a uma representação diferente neste Natal. Um presépio adaptado agora ocupa o espaço: o pequeno Jesus repousa entre destroços dentro da gruta, enquanto Maria, José e os pastores se esforçam para resgatá-lo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.