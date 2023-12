O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta segunda-feira (25), de um almoço de Natal com repatriados da Faixa de Gaza que desembarcaram no Brasil no último sábado (23). O encontro foi realizado Hotel de Trânsito da Base Aérea de Brasília e contou também com a presença da primeira-dama, Janja da Silva, e do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta.