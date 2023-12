Após um referendo e a iminência de um conflito armado na fronteira com o Brasil, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfaan Ali, se reunirão nesta quinta-feira (14), ao meio-dia (horário de Brasília), com mediação do governo brasileiro. Este é o primeiro diálogo direto entre as duas nações após a polêmica envolvendo a região de Essequibo.