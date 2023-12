Aliados do Irã, os rebeldes houthis do Iêmen advertiram, nesta terça-feira (19), que vão atacar navios de "qualquer país" que aja contra eles no Mar Vermelho, depois de Washington ter anunciado a formação de uma coalizão internacional para proteger essa importante rota comercial, considerada sob "ameaça". A situação têm obrigado empresas de logística a mudar trajetos de cargueiros.