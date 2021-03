Com a Palavra "A China vai chegar a um ponto de hegemonia", prevê um dos maiores estudiosos brasileiros do gigante asiático Professor diz que relações Brasil-China estão estremecidas pelas bravatas de Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo, analisa o 5G no país e sentencia: "Nunca vi nada tão bem pensado como a Nova Rota da Seda"