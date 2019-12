"Inimigo do poder" Jornalista da CNN confrontado por Trump lança livro "Inimigo do Povo: Uma Época Perigosa para Dizer a Verdade" "A Casa Branca queria destruir minha carreira", diz Jim Acosta em entrevista a GaúchaZH. Na obra, autor conta bastidores da cobertura do governo dos EUA