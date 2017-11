A Procuradoria da Audiência Nacional solicita especificamente que as ordens sejam direcionadas às autoridades da Bélgica – onde estariam os envolvidos . O texto alega que Puigdemont e os quatro conselheiros não levaram em conta os reiterados telefonemas e convocações.

Ainda nesta quinta-feira, a Procuradoria determinou a prisão preventiva – à espera de julgamento – para outros oito membros do destituído governo independentista catalão , também acusados de sedição e rebelião. Um nono acusado pode sair em liberdade provisória se pagar fiança.

As acusações podem resultar em penas de até 30 anos de prisão.

Convocações

Para a Audiência Nacional, um alto tribunal encarregado de casos complexos na Espanha, foram convocados os 14 membros do governo catalão deposto e, no Supremo Tribunal, seis deputados catalães, entre eles a presidente do Parlamento que aprovou a proclamação de independência, Carme Forcadell.