História que vem das revoluções: mulheres honram a tradição de bombacha

Durante a 75ª Geração e Distribuição da Chama Crioula, que ocorreu em agosto, em Alegrete, a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Ilva Goulart, ganhou destaque por ter escolhido bombacha e botas como traje para participar do evento oficial. Coautora do livro Indumentária Gaúcha do MTG e pós-graduada em História, ela explica que, apesar de o vestido de prenda ser o traje feminino mais conhecido, a bombacha faz parte da indumentária das mulheres e foi aprovada pelo MTG, em 1948, como traje alternativo para festas campeiras.